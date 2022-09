Thomas Jolly désigné directeur artistique des cérémonies pour les JO 2024 de Paris

Le comédien et metteur en scène Thomas Jolly, 40 ans, a été désigné directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et Jeux paralympiques 2024 de Paris, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Peu connu du grand public, Thomas Jolly est considéré comme un "prodige" du théâtre français, et l'un des meilleurs metteurs en scène du moment. Originaire de Rouen, formé en Normandie et en Bretagne, il dirige depuis 2020 le centre dramatique national d'Angers. Il est l'un des metteurs en scène "à l'avant-garde de la jeune scène artistique française", estime le patron des JO-2024, Tony Estanguet. Il s'occupera notamment de la direction artistique de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, prévue sur la Seine, un évènement inédit. Comédien de théâtre, il se lance dans la mise en scène en 2007 en formant sa propre compagnie, "La Piccola Familia". En 2014, il monte au Festival d'Avignon une version palpitante, en 18 heures, de la trilogie "Henry VI" de Shakespeare, avec des lumières et des décors dignes d'un opéra rock. Il reçoit en 2015, le prix Jean-Jacques Gautier qui récompense les jeunes talents du théâtre français, et dans la foulée reçoit le Molière de la mise en scène d'un spectacle de théâtre public. "Par son sens de la scène et du rythme et sa capacité à provoquer la rencontre entre les cultures académiques et le grand public, Thomas Jolly donnera aux Cérémonies de Paris-2024 un souffle novateur pour s'adresser au plus grand nombre", estiment les organisateurs. (Belga)