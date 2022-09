Coupe du monde de basket féminin - Valéry Demory a bien aimé ses Belgian Cats: "mais il va falloir jouer plus dur en défense"

Les Belges n'étaient pas trop déçues après leur duel, perdu 87-72 face aux Etats-Unis, en ouverture de la Coupe du monde de basket féminin jeudi à Sydney en Australie.

Valéry Demory soulignait quelques points de satisfactions contre une équipe américaine intrinsèquement supérieure. "J'ai bien aimé mon équipe, on a réussi à changer souvent de défense, ce qui a mis parfois en difficulté les Etats-Unis", a confié le sélectionneur français des Belgian Cats en conférence de presse. "Elles ont joué dur, et c'est vrai qu'on a perdu quelques ballons. En deuxième mi-temps, le problème aura été la pression mise par les Etats-Unis, cela nous a posé pas mal de soucis. Six de mes joueuses viennent du championnat belge où l'intensité défensive n'est pas du tout du même niveau. Elles auront appris aujourd'hui. Pour Emma (Meesseman, limitée à 4 points, ndlr), ce n'est jamais facile contre les Etats-Unis, elle vient de passer trois mois là-bas, les Américaines la connaissent par coeur. A nous à présent d'être dur en défense, cela doit être notre identité pour les prochaines rencontres". Antonia Delaere abondait dans le même sens. "Nous avons été un peu submergées en début de match", reconnaissait cependant l'ailière anversoise. "On a pu revenir en changeant souvent de défense. En deuxième mi-temps, ce sont elles qui ont opéré beaucoup de switches en défense et cela nous a posé des problèmes, mais je suis fière de notre match et de notre enthousiasme, c'est intéressant pour la suite". La suite, ce sera un match contre la Corée du Sud vendredi (5h00 belges). (Belga)