Invasion de l'Ukraine - Zelensky exige devant l'ONU un "juste châtiment" contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé mercredi devant l'ONU un "juste châtiment" contre la Russie, dénonçant avec force l'invasion de son pays par les troupes russes et appelant à la mise en place d'un tribunal spécial."Un crime a été commis contre l'Ukraine et nous exigeons un juste châtiment", a déclaré le président Zelensky en s'adressant via un message vidéo à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il a également estimé que la Russie devrait être privée de son droit de veto au Conseil de sécurité. (Belga)