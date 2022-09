ION Hockey League - Gand remporte 2-1 son match avancé contre l'Herakles et prend provisoirement la tête

En match avancé de la 6e journée de compétition (2/10), date à laquelle l'équipe de la Gantoise sera engagée dans le tour préliminaire de l'EHL, les Gantois se sont imposés 2-1 devant l'Herakles, jeudi soir à la Noorderlaan. Un succès qui permet aux hommes de Pascal Kina de prendre provisoirement la tête du classement, avant une 5e journée normale de compétition dimanche.

Roman Duvekot (10e) et Mathis Lauwers (15e) ont donné l'avance aux Buffalos dans le 1er quart-temps. Nicolas De Kerpel a réduit l'écart à 3 minutes du terme (67e). Avec un match de plus que ses adversaires, La Gantoise prend provisoirement la tête du classement, avec 12 points, devant le Léopold, 10 unités en 4 matchs, et le Racing (9). La 5e journée de dimanche prochain verra elle, entre autres, Gand se déplacer chez les promus d'Uccle Sport, le Racing au Braxgata et le Watducks à l'Orée, tandis que le Léopold tentera de conserver son invincibilité au Daring de Molenbeek. (Belga)