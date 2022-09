Le FMI décaisse 27 millions de dollars pour la Moldavie

Le Fonds monétaire international a donné son feu vert mercredi au déblocage de 27 millions de dollars pour la Moldavie, pays voisin de l'Ukraine et qui fait face aux conséquences de la guerre, saluant des progrès dans "les réformes de gouvernance essentielles"."Le conseil d'administration du FMI a achevé les premiers examens dans le cadre des accords" d'aide, approuvés en décembre et rallongés en avril, a précisé l'institution dans un communiqué. Cela donne au pays accès à 20,65 millions de droits de tirages spéciaux (l'unité de compte du FMI, SDR en anglais), ce qui correspond à environ 27 millions de dollars. "L'impact de la guerre en Ukraine ne s'est pas encore pleinement matérialisé, l'économie devant stagner en 2022 en raison des répercussions de la guerre, de la hausse des prix des aliments et de l'énergie, et d'une confiance fragile", a détaillé le Fonds. "Le programme de la Moldavie fait progresser les réformes de gouvernance essentielles pour accroître la résilience du pays aux chocs, tout en fournissant des ressources supplémentaires pour répondre aux besoins socio-économiques urgents", a par ailleurs salué l'institution. Cela porte à 245 millions de dollars le montant décaissé pour la Moldavie dans le cadre de cette aide, accordée par le FMI en échange de réformes économiques, et fournie via le dispositif dit de Facilité élargie de crédit (FEC) ainsi que du Mécanisme élargi de crédit (MEDC). L'aide avait initialement été approuvée en décembre, puis relevée en avril, portée au total à environ 815 millions de dollars. Le programme se déroule sur plus de trois ans (40 mois). Petit pays de 2,6 millions d'habitants coincé entre l'Ukraine et la Roumanie, la Moldavie a obtenu fin juin le statut de candidat à l'entrée dans l'Union européenne. (Belga)