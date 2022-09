Le Salvador annonce le rachat partiel de sa dette souveraine

Le Salvador a racheté une partie de sa dette souveraine pour un montant de 565 millions de dollars, qui venait à échéance entre 2023 et 2025, et fera une autre offre pour le solde, a annoncé mercredi son président Nayib Bukele."Le Salvador a terminé avec succès la première opération de rachat anticipé des bons (du Trésor) venant à échéance en 2023 et 2025", a-t-il précisé sur Twitter. Selon le gouvernement, le Salvador devait payer quelque 800 millions de dollars en janvier 2023 et un montant identique en janvier 2025. Le processus de rachat partiel de cette dette pour un montant de 565 millions de dollars avait été lancé le 12 septembre. "L'opération a été un tel succès" que le gouvernement a décidé de "lancer une autre offre" pour le solde de cette dette totale de 800 millions de dollars, qui aura lieu dans deux mois, a encore dit le président salvadorien. (Belga)