Ligue des Champions - Eden Hazard: "On a fait une très belle première mi-temps"

Eden Hazard a joué 65 minutes face au Pays de Galles avant d'être remplacé après avoir livré un bon match. "J'étais très heureux de commencer un match", a confié le capitaine des Diables Rouges au micro de RTL Sport. "On a fait une très belle première mi-temps. Je suis très heureux du score final". Après avoir appris la victoire des Pays-Bas qui obligera la Belgique de s'imposer à Amsterdam avec 4 buts d'écart : "bon, il nous reste un match."

Interrogé sur sa prestation personnelle : "Je sais ce que je peux faire quand je joue, à moi de gratter un maximum de minutes et d'être en forme pour la Coupe du monde. J'ai envie de jouer", a confié celui qui est remplaçant au Real Madrid. "Je me sens bien au Real, mais je joue moins (qu'avec les Diables, ndlr). Je sais que je peux faire plus. Il fait juste que je joue." (Belga)