Ligue des Nations - L'Anglais Anthony Taylor dirigera Pays-Bas - Belgique

L'Anglais Anthony Taylor a été désigné par l'UEFA pour arbitrer le 129e derby des pays plats Pays-Bas/Belgique, qui se déroulera dimanche soir (20h45) à la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam lors de la 6e et dernière journée du groupe 4 de la Ligue des Nations, a annoncé l'UEFA jeudi.

L'arbitre de 43 ans n'a jamais dirigé un match des Diables Rouges. L'année dernière, il a arbitré la finale de la Ligue des Nations à Milan entre l'Espagne et la France, qui avait auparavant éliminé la Belgique en demi-finales. Un an plus tôt, il avait arbitré le match de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et la Lazio. Il a également officié lors de l'Euro 2020. (Belga)