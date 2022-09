Mondiaux de cyclisme - Les juniors belges ne se voient pas favoris pour la course en ligne en Australie

Vlad Van Mechelen, Jens Verbrugghe, Duarte Marivoet, Maxence Place et Sente Sentjes ne se voient pas comme favoris pour la course en ligne chez les juniors aux championnats du monde de cyclisme sur route à Wollongong en Australie vendredi.

"On a de l'ambition et on doit en avoir parce que nous sommes un pays avec une grande tradition cycliste et on va essayer de montrer de belles choses", a toutefois assuré Vlade Van Mechelen, 18 ans, désigné chef de file la formation belge par ses équipiers pour une course de 135,6 km (départ à 00h15 heure belge). "Vlad est notre leader", a révélé Duarte Marivoet, 17 ans, lors d'un point presse mercredi. "C'est à nous de l'aider à réussir un bon résultat, c'est notre meilleure chance et on va le soutenir". Van Mechelen remercie son équipier du compliment mais précise "que rien n'a encore été défini officiellement. Je vais faire de mon mieux, on a déjà fait un Euro ensemble, c'est assez comparable avec un championnat du monde. On sait comment ça se passe et on a assez d'expérience internationale", a ajouté le coureur belge qui ne voit pas la Belgique favorite et de citer "l'Allemand Emil Herzog, le bloc français avec Paul Magnier et Thibaud Gruel, le Néerlandais Benno Huising, le Portugais Antonio Morgado et le Suisse Jan Christen" parmi les prétendants au titre mondial. Le dernier Belge champion du monde chez les juniors fut Remco Evenepoel en 2018 à Innsbruck. Avant lui Jasper Stuyven avait conquis le maillot arc-en-ciel en 2009 dans cette catégorie de jeunes. (Belga)