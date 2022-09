Zeno Debast titularisé au sein de la défense des Diables Rouges face au Pays de Galles

Roberto Martinez a créé une petite surprise en titularisant Zeno Debast dès sa première sélection avec les Diables Rouges, jeudi soir face au Pays de Galles à l'occasion du 5e match de la Belgique en Ligue des Nations au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Le défenseur d'Anderlecht, âgé de 18 ans, qui ne compte que 21 matches professionnel au plus haut niveau, portera le numéro 4 et sera associé en défense à Alderweireld et Vertonghen. Le milieu du terrain est composé de Meunier, Tielemans, Witsel et Carrasco. De Bruyne, Eden Hazard et Batshuayi animeront l'attaque. (Belga)