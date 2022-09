Coupe de Belgique - L'Excelsior Virton sorti par Dessel au 5e tour

L'histoire se répète pour Virton, qui a été éliminé au 5e tour de la Coupe de Belgique par Dessel (Nationale 1) comme en 2019 (2-1). Tout avait bien commencé pour l'Excelsior, qui a ouvert la marque par Elias Spago (35e, 0-1) mais il s'est vite retrouvé à dix suite à l'exclusion de Michel Espinosa (40e). Dessel a égalisé par Terry Osei-Berkoe (70e, 1-1) avant de s'imposer dans les prolongations grâce à Alessandro Cerigioni (110e, 2-1).

Le 5e tour comprend 24 clubs qualifiés du tour précédent, deux clubs de Jupiler Pro League (Seraing et Westerlo) et six clubs de Challenger Pro League (Lierse, RWDM, Beerschot, Beveren, Lommel et Deinze). Les seize vainqueurs rejoindront les seize clubs de Jupiler Pro League restants, qui entrent en lice à ce stade de la Coupe de Belgique. Sont déjà qualifiés pour les 16e de finale: Thes Tessenderlo (Nationale 1), Francs Borains (Nationale 1), FC Cappellen (D2 amateur), Meux (D2 amateur), Patro Eisden-Maasmechelen (Nationale 1), Lokeren-Tamise (D2 amateur), le FC Seraing (Jupiler Pro League) et le SK Deinze (D2). Les autres matches: Samedi 24 septembre 19h30: RWDM (D2) - SV Audenarde (D2 Amateur), Dender (D2) - SC Dikkelvenne (D2 Amateur) 20h00 Lierse (D2) - RC Malines (D2 Amateur), Lommel (D2) - RAA La Louvière (Nationale 1) Dimanche 25 septembre 16h00: E. Alost (D2 Amateur) - Westerlo (D1), Knokke FC (Nationale 1) - Beerschot (D2), URSL Visé (Nationale 1) - Beveren (D2). (Belga)