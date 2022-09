Foule à la Grand-Place de Bruxelles pour assister aux concerts de la Fête de la FWB 2022

La Fédération Wallonie-Bruxelles, qui célèbre cette année son demi-siècle, est à la fête vendredi soir, avec des concerts gratuits sur la Grand-Place de Bruxelles assurés par des stars de la francophonie tels que Bigflo & Oli, Benjamin Biolay, Christophe Willem, Zap Mama ou encore Stephan Eicher. La police a dû procéder à la fermeture de tous les accès à la Grand-Place peu avant 21h00, la capacité du public ayant été atteinte.La foule s'est déplacée en masse sur l'emblématique Grand-Place pour profiter du show offert par quatorze artistes francophones dès 20H20 vendredi. Le duo français Bigflo & Oli a ouvert le bal et reçu un accueil chaleureux du public en dépit de la pluie. Peu avant 21h00, la police de la zone Bruxelles-Ixelles a fait savoir, via un message posté sur Twitter, que tous les accès à la Grand-Place étaient fermés, la capacité maximale ayant été atteinte. Les concerts sont aussi retransmis en direct sur les plateformes de la RTBF (La Une en télévision, VivaCité en radio, et Auvio en streaming). Ce sont les animateurs Maureen Louys et Walid qui présentent la soirée musicale sur la scène bruxelloise pour cette retransmission "Rendez-vous Grand-Place". (Belga)