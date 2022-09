Immobile blessé: l'Italie perd son avant-centre titulaire face à l'Angleterre

L'attaquant italien Ciro Immobile ne disputera le match de Ligue des Nations contre l'Angleterre ce vendredi soir à Milan. Cela faisait deux jours que le joueur de la Lazio se plaignait d'un problème musculaire, qui ne semblait pas grave au point de renoncer à la sélection. Entre-temps, il a été décidé de le ménager

Immobile restera avec le groupe et espère pouvoir jouer lundi à Budapest contre la Hongrie. A quelques heures du coup d'envoi, Roberto Mancini perd donc son avant-centre titulaire, l'une des rares certitudes d'une attaque déjà décimée. A la longue liste des blessés, est venu également s'ajouter Sandro Tonali, qui a été écarté de la sélection. Avant cela, le coach transalpin avait dû faire une croix sur Marco Verratti, Matteo Politano, Lorenzo Pellegrini et Davide Calabria et n'avait pu convoquer Federico Chiesa, Domenico Berardi, Alessandro Florenzi, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli et Leonardo Spinazzola. Pour espérer participer au Final Four, la phase finale de la Ligue des Nations avec les quatre vainqueurs de groupe, l'Italie doit s'imposer. S'ils s'inclinent, les Anglais termineront à la dernière place du groupe 3 et seront donc relégués. (Belga)