Amicaux internationaux - L'Argentine bat le Honduras 3-0, Messi réussit un doublé

L'Argentine, grâce Lionel Messi auteur d'un doublé et impliqué sur le premier but, a battu le Honduras (3-0) en match amical de préparation à la Coupe du monde, vendredi au Hard Rock Stadium de Miami (Floride).

L'Albiceleste s'est imposée grâce à un but de Lautaro Martinez (16e), un penalty transformé par "la Pulga" (la puce) dans les arrêts de jeu de la première période (45+2) et une dernière réalisation du même Messi en seconde période (69e). Les Argentins joueront une autre rencontre préparatoire au Mondial contre la Jamaïque, mardi à Harrison (New Jersey). (Belga)