Championnat de Belgique des rallyes - Stéphane Lefebvre remporte l'East Belgian Rally

Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) a remporté samedi l'East Belgian Rally, huitième des dix épreuves du championnat de Belgique des rallyes (BRC), disputé à St-Vith dans les cantons de l'Est. Le Nordiste a devancé Adrian Fernémont (Skoda Fabia Rally2), 2e à 12.1, et Gino Bux (Skoda Fabia evo Rally2), 3e à 45 secondes.

Autoritaire leader du championnat, Stéphane Lefebvre, invaincu, a signé samedi une sixième victoire, sur les six rallyes BRC qu'il a disputés. Lefebvre n'est toutefois pas encore assuré du titre. Le règlement stipule en effet qu'un pilote doit engranger trois résultats dans les quatre rallyes désignés prioritaires. Un label que possède le Rallye du Condroz le 5 novembre et le Spa Rallye le 4 décembre où Stéphane Lefebvre devra donc obligatoirement rouler pour pouvoir être sacré. (Belga)