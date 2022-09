Coupe de Belgique - Le RWDM, le Lierse, Lommel et Dender passent en 16e de finale

Il n'y a pas eu de surprises samedi en Coupe de Belgique, où les quatre clubs de Challenger Pro League engagés au 5e tour se sont tous qualifiés pour les 16e de finale.

Le RWDM est allé s'imposer 0-3 sur la pelouse d'Audenarde (Nationale 2). Lommel l'a emporté 0-2 sur le terrain de La Louvière (Nationale 1). Dender a battu Dikkelvenne (Nationale 2) 0-2, tandis que le Lierse a dominé le Racing Malines (Nationale 2) 5-1. Vendredi, Virton (D1B) a trébuché au 5e tour, s'inclinant 2-1 à Dessel (Nationale 1). Le 5e tour comprend 24 clubs qualifiés du tour précédent, deux clubs de Jupiler Pro League (Seraing et Westerlo) et six clubs de Challenger Pro League (Lierse, RWDM, Beerschot, Beveren, Lommel et Deinze). Les seize vainqueurs rejoindront les seize clubs de Jupiler Pro League restants, qui entrent en lice à ce stade de la Coupe de Belgique. Dimanche, Westerlo ser rendra à Alost (Nationale 2), le Beerschot ira à Knokke (Nationale 1) et Visé (Nationale 1) recevra Beveren (D1B). (Belga)