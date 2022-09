Euro de triathlon moyenne distance - Christophe De Keyser en argent à l'Euro de Bilbao

Christophe De Keyser est monté sur la 2e marche du podium de l'Euro de triathlon de moyenne distance, en clôture des championnats multisports de la fédération européenne de triathlon (ETU), samedi soir à Bilbao, dans le nord-est de l'Espagne.

Le Brabançon de 29 ans a parcouru les 1,9 km de natation, 82,5 km de vélo et 21,1 de course à pied, en 3h46:11. Il n'a été devancé que par l'Espagnol Antonio Benito Lopez, vainqueur en 3h41:34, l'Allemand Rico Bogen complétant le podium en 3h47:16. En tête après la 1ère transition après être sorti 2e de l'eau le triathlète belge n'a pu suivre à vélo le rythme imposé par Bogen, posant sa machine quelques secondes plus tard que Lopez. Ce dernier a rapidement pris les commandes de la course après la 1ère des 5 boucles à pied, alors que De Keyser a remonté Bogen dans les derniers kilomètres pour décrocher un titre de vice-champion d'Europe ETU sur mi-distance, après déjà une saison 2022 réussie avec un succès sur l'Ironman 70.3 de Marbella. Deuxième Belge engagé, Thomas Vanhalst s'est classé 9e (3h50:32). Mardi, Sébastien Carabin a lui été sacré champion d'Europe de duathlon cross masculin, après que Maurine Ricour, chez les élites dames, et Arnaud Dely, chez les messieurs, ont décroché samedi la médaille de bronze de l'épreuve de duathlon sur distance sprint. (Belga)