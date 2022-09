Laver Cup - Djokovic bat Tiafoe et redonne l'avantage à l'Europe

Novak Djokovic a permis à l'Europe de mener 6-4 face au Reste du monde samedi soir à la Laver Cup de Londres. Le Serbe, 7e mondial, a battu l'Américain Frances Tiafoe (ATP 19), récent demi-finaliste de l'US Open, en deux sets 6-1, 6-3 en 1h12 dans le troisième simple de la journée.

Djokovic va remonter sur le court samedi soir pour jouer le double aux côtés de l'Italien Matteo Berrettini. Ils seront opposés à l'Américain Jack Sock et l'Australien Alex de Minaur. La Laver Cup 2022 se terminera dimanche avec un double et trois simples dont les affiches restent à déterminer. Les matches de vendredi rapportaient un point, ceux de samedi en rapportent deux et ceux de dimanche, trois. Lors des quatre premières édition, l'Europe l'a toujours emporté. (Belga)