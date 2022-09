Laver Cup - Roger Federer termine sa carrière par une défaite en double avec Nadal

Roger Federer, légende du tennis, a mis un terme à sa fabuleuse carrière par une défaite en double lors de la Laver Cup, vendredi, à Londres. Le Suisse et son éternel rival espagnol, et ami, Rafael Nadal ont été battus 4-6, 7-6 (7/2), 11/9 par les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe.

Federer remontait sur un court pour un match pour la première fois depuis son élimination en quarts de finale de Wimbledon en juillet 2021 contre Hubert Hurkacz. Pour l'occasion, il était associé à Nadal, 36 ans, désormais détenteur du record de victoires en Grand Chelem avec 22 titres. Les deux hommes se sont affrontés à 40 reprises sur le circuit, avec 24 victoires de l'Espagnol. Leur association commençait bien. Un break, dans le dernier jeu, leur suffisait pour gagner le premier set (4-6). Dans le deuxième, ils perdaient leur service à 1-1 mais débreakait pour revenir à 3-3. Ils sauvaient six balles de break dans le onzième jeu. Sock et Tiafoe remportaient le set au jeu décisif (7/2). Dans un super tiebreak intense, Federer envoyait une première balle de match dans le filet. Sock ne laissait lui pas passer cette chance et remportait le match avec Tiafoe (11/9). Ce qui n'empêchait pas une dernière ovation du O2 pour Roger Federer, ému. Le Maestro suisse va ranger sa raquette après avoir remporté 103 tournois, dont 20 du Grand Chelem. A l'issue de cette première journée, l'équipe Europe et l'équipe Monde sont à égalité 2 victoires partout. Le Norvégien Casper Ruud, vainqueur 6-4, 5-7, 10/7 de l'Américain Jack Sock, et le Grec Stefanos Tsitsipas, dominateur 6-2, 6-1 de l'Argentin Diego Schwartzman, avaient donné un double avantage à l'Europe. L'Australien Alex de Minaur avait offert le premier point à l'équipe monde en battant le Britannique Andy Murray 5-7, 6-3, 10/7. (Belga)