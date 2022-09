Les Belges à l'étranger - Le Shandong Taishan de Fellaini renoue avec la victoire

Shandong Taishan, le club de Marouane Fellaini, a renoué avec la victoire en s'imposant 0-4 à Shenzhen samedi dans un match de rattrapage de la 17e journée de la Chinese Super League

Crysan (39e et 61e) a ouvert le score avec deux buts. Moises (76e) et Tianyu Guo (90+2e) ont accentué l'écart en fin de match. Marouane Fellaini est sorti cinq minutes avant le coup de sifflet final. Malgré son 1 sur 6 des deux matchs précédents, Shandong reste deuxième au classement général de la première division chinoise avec 43 points. Ils sont à quatre points du leader Wuhan Three Towns après 18 journées. (Belga)