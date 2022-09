L'ouragan Fiona frappe la côte est du Canada, 500.000 foyers sans électricité

L'ouragan Fiona a frappé samedi la côte atlantique du Canada, privant plus de 500.000 foyers d'électricité, selon les opérateurs.

Nova Scotia Power, qui fournit la province de Nouvelle-Écosse, où la tempête a touché terre dans la matinée, avec des vents supérieurs à 144 k/h, faisait par exemple état de plus de 400.000 clients sans électricité vers 14h00 GMT (16h00 HB). Dans les deux autres provinces les plus affectées, l'opérateur de l'Île-du-Prince-Edouard comptait pour sa part un peu plus tôt 82.000 foyers coupés du réseau, et celui du Nouveau-Brunswick 44.000. Le Centre national des ouragans américain (NHC) a mis en garde contre ce "puissant cyclone ayant la force d'un ouragan", ajoutant: "des impacts significatifs sont attendus en raison des vents violents, de l'onde de tempête et des fortes pluies". Le Canada a émis plusieurs alertes météo pour la majeure partie de ses côtes orientales. Dans son dernier bulletin publié à 11h45 GMT (13h45 GMT), le Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO) évoque des vents d'environ 130 km/h en Nouvelle-Écosse, et constate que Fiona se déplace à une vitesse de 55 km/h vers le nord-nord-est. "De grosses vagues ont atteint le littoral est de la Nouvelle-Écosse et le sud-ouest de Terre-Neuve, et elles pourraient dépasser 12 mètres", communique-t-il par ailleurs. Le NHC américain a lui précisé qu'à 13H00 GMT (15h00 HB) l'œil de l'ouragan se trouvait au-dessus du golfe du Saint-Laurent. "Ce sera certainement un événement historique et extrême pour l'est du Canada", avait averti vendredi lors d'une conférence de presse Bob Robichaud, météorologiste au sein du CCPO. (Belga)