Presidents Cup - Les Etats-Unis s'échappent dans la Presidents Cup

Les Etats-Unis ont accentué leur domination sur l'équipe internationale dans la Presidents Cup de golf, en remportant trois des cinq fourballs au programme de vendredi, pour désormais mener 8-2, à Charlotte (Caroline du Nord).

La compétition se poursuit samedi avec quatre autres fourballs (deux joueurs par équipe, une balle par joueur) et quatre foursomes (deux joueurs par équipe, une balle par équipe jouée alternativement par les joueurs), et se finira dimanche avec douze matches individuels. La première équipe à atteindre 15 points 1/2 sur les 30 en jeu remportera la compétition. Résultats des fourballs disputés vendredi: Jordan Spieth/Justin Thomas (USA) battent Adam Scott/Cam Davis (Aus) 2 et 1 Scottie Scheffler/Sam Burns (USA) à égalité avec Sung-jae Im/Sebastian Muñoz (CdS/Col) Kevin Kisner/Cameron Young (USA) à égalité avec Mito Pereira/Christiaan Bezuidenhout (Chl/AfS) Patrick Cantlay/Xander Schauffele (USA) battent Hideki Matsuyama/Joo-hyung Kim (Jap/CdS) 3 et 2 Billy Horschel/Max Homa (USA) battent Corey Conners/Taylor Pendrith (Can) 1 up (Belga)