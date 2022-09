Une finale Liudmila Samsonova - Qinwen Zheng au tournoi WTA 500 de Tokyo

La finale de l'Open Pan Pacific de tennis, le tournoi WTA 500 de Tokyo joué en salle sur surface dure et d'une dotation de 757.900 dollars, opposera la Russe Liudmila Samsonova (WTA 30) à la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 36).

Samsonova a éliminé dans la première demi-finale Zhang Shuai (WTA 28) 7-6 (7/4) et 6-2 en 1h27. Zheng a ensuite créé la surprise en venant à bout après 3h04 de jeu de la 4e tête de série et 13e mondiale la Russe Veronika Kudermetova 5-7, 6-3 et 7-6 (7/3). Samsonova vise un 4e titre WTA en carrière, le 3e cette année après Washington et Cleveland. L'an dernier la joueuse de 23 ans installée à Rome avait inauguré son palmarès en s'imposant à Berlin. Zheng, qui vit à Barcelone, disputera sa première finale WTA à 19 ans. Elle compte jusqu'ici un titre dans un WTA 125 décroché cette année à Valence. La Chinoise est d'ores et déjà assurée de rentrer dans le top 30 du prochain classement WTA, elle qui n'était que 108e en janvier. (Belga)