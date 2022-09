10e Cérémonie des Gants d'Or - Claude Lelouch deuxième Gant d'Or d'honneur, trois ans après Jean-Paul Belmondo

La dixième édition de la Cérémonie des Gants d'Or (Golden Gloves Belgium) s'est déroulée dimanche dans l'un des grands hôtels de l'avenue Louise à Ixelles.

Le réalisateur oscarisé (Un homme et une femme, meilleur film étranger en 1967), producteur et scénariste Claude Lelouch, 84 ans, en était le parrain. Il a aussi reçu, trois ans après Jean-Paul Belmondo, le deuxième, Gant d'Or d'honneur. Celui-ci lui a été remis par Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs belges qui ont conquis Hollywood avec leur film "Bad Boys 3". Un court-métrage retraçant les films cultes de Claude Lelouch a été projeté sur cinq écrans géants. "J'aime tous les sports, et notamment le cyclisme, mais tout particulièrement la boxe", a déclaré le réalisateur "d'Edith et Marcel", évoquant l'idylle entre les deux légendes de la chanson et de la boxe françaises, Edith Piaf et Marcel Cerdan. "Et puis d'un point de vue professionnel, la boxe est le sport le plus télégénique. Mais de toute façon j'adore. J'ai vu de très nombreux combats dans le monde entier avec Jean-Paul (Belmondo). Ce sport terriblement exigeant est une véritable leçon de vie, où la tricherie, malheureusement tellement répandue ailleurs, est impossible. J'en ai connu beaucoup des boxeurs. Ils sont impitoyables sur le ring, et tellement gentils en dehors", a conclu Claude Lelouch, renvoyant ainsi à la boxe et aux boxeurs, l'hommage qu'il en avait lui-même reçu. Adil El Arbi et Bilal Fallah ont par ailleurs réalisé un nouveau film, "Rebel", qui sortira dans les salles belges le 5 octobre prochain. (Belga)