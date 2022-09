A Bruxelles, environ 1.200 cyclistes ont pris part à la Critical Mass Belgium

Ils étaient à peu près 1.200 cyclistes ce dimanche après-midi au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, selon les estimations de la police, pour prendre part à la balade revendicatrice Critical Mass Belgium, jusqu'à Tour & Taxis. Critical Mass Belgium réclame une meilleure visibilité des cyclistes en ville et une infrastructure plus développée pour ces usagers de la route.La Critical Mass de Bruxelles rassemble des dizaines, voire des centaines de cyclistes tous les derniers vendredis du mois. Mais ce dimanche, elle s'est réunie avec d'autres "masses critiques", venant d'Alost, Charleroi, Louvain, Gand, Anvers, Ottignies, etc., pour célébrer les 30 ans de la toute première "critical mass", organisée le 25 septembre 1992 à San Francisco aux États-Unis. Le dernier vendredi de chaque mois à Bruxelles, des cyclistes se retrouvent à Trône en fin de journée, pour parcourir ensuite ensemble les rues de la capitale durant une heure et demie. Il s'agit pour eux d'un moyen visible de militer pour une mobilité tournée vers l'avenir et pour réclamer un espace public "à taille humaine". Si certains participent simplement pour saisir une occasion de rouler à vélo entre amis et montrer que les cyclistes comptent aussi dans le trafic urbain, d'autres y viennent avec des revendications plus ambitieuses, comme réclamer une meilleure prise en compte par les responsables politiques de la qualité de l'air en région bruxelloise, et donc des enjeux climatiques. (Belga)