Diables Rouges - Zeno Debast et Amadou Onana débutent contre les Pays-Bas

Roberto Martinez a confirmé Zeno Debast dans son trio défensif. Après sa première jeudi contre le Pays de Galles, le joueur d'Anderlecht, 18 ans, sera une nouvelle fois titulaire aux côtés de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen à l'occasion du duel contre les Pays-Bas ce dimanche soir à Amsterdam (20h45), dernier match du groupe A4 de la Ligue des Nations.

Monté à la mi-temps contre les Pays-Bas lors de la lourde défaite en juin au Roi Baudouin (1-4), le médian d'Everton Amadou Onana est lui titulaire pour la première fois chez les Diables Rouges. Il sera associé à Axel Witsel dans l'axe du jeu. Thomas Meunier et Timothy Castagne prendront place sur les ailes alors que De Bruyne, le capitaine Eden Hazard et Batshuayi animeront l'attaque. S'ils veulent accéder au Final Four, les Diables devront s'imposer avec au moins trois buts d'écart dans ce 129e derby des plats pays. (Belga)