ION Hockey League - Le Léopold reste invaincu, la Gantoise toujours leader

Le Léopold a poursuivi son brevet d'invincibilité en allant s'imposer 1-2 au Daring, dimanche, à l'occasion de la 5e journée de l'ION Hockey League, le championnat de Division Honneur messieurs.

La Gantoise, qui compte un match de plus après son succès 2-1 sur l'Herakles jeudi en match avancé, conserve la tête du classement après son succès 2-4 à Uccle Sport, avec 15 points en 6 rencontres, devant le Léopold (13, 5 matchs) et le Racing (10, 5 matchs ). Le Léopold a été mené 1-0 jusqu'à la 60e minute après une ouverture du score des Molenbeekois par Daniel Bell (23e). Les Bruxellois ont renversé la tendance durant les 10 dernières minutes, Gaspard Baumgarten égalisant à la 60e, avant que Dylan Englebert n'offre la victoire aux hommes d'Agustin Corradini (65e). L'Orée est quant à elle sortie vainqueur 4-3 de son duel contre la Waterloo Ducks, tandis que le Braxgata et le Racing ont partagé l'enjeu 2-2 à Boom. Le Dragons, qui menait largement contre les promus de l'Old Club, s'est fait peur en fin de rencontre, émergeant finalement d'un seul but (7-6) devant les Liégeois. Enfin l'Herakles n'a connu aucun problème pour prendre le dessus sur Louvain (7-1). (Belga)