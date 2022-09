La Corée du Nord tire un missile balistique en mer de l'Est, selon l'armée sud-coréenne

La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique non identifié en mer de l'Est, a affirmé l'armée sud-coréenne, quelques jours après l'arrivée dans la région d'un porte-avions américain à propulsion nucléaire pour des exercices."La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié", a déclaré l'état-major interarmées de la Corée du Sud, sans donner plus de détails. Ce tir, un des nombreux effectués cette année par Pyongyang, intervient également à la suite d'informations avançant que la Corée du Nord pourrait se préparer à lancer un missile balistique sous-marin. (Belga)