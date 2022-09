Ladies European Tour - Manon De Roey termine 35e de l'Open d'Irlande

Manon De Roey a fini l'Open d'Irlande de golf, un rendez-vous du Ladies European Tour doté de 400.000 euros, à la 35e place partagée. La Belge a rendu une ultime carte de 69 coups à l'occasion de la 4e et dernière journée disputée sur le parcours du Dromoland Castlen, dimanche à Newmarket-on-Fergus, en Irlande.

De Roey, qui a remporté l'Aramco Series Bangkok cette année, a joué trois coups sous le par dimanche grâce à six birdies, un bogey et un double bogey. L'Anversoise de 30 ans, qui a grimpé de neuf places dimanche, termine donc 35e avec un total de 283 coups (-5). La victoire est revenue, après un barrage à trois, à la Tchèque Klara Spilkova, qui a pris le dessus sur la Finlandaise Ursula Wikstrom et la Danoise Nicole Broch Estrup. C'est la 2e victoire sur le circuit européen pour la Tchèque de 27 ans. (Belga)