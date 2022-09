Laver Cup - L'Europe fait le break avec Berrettini et Djokovic

L'Italien Matteo Berrettini et le Serbe Novak Djokovic, en remportant chacun leur simple et un double, en soirée, ont permis à l'équipe européenne de faire le trou (8-4), samedi, devant celle du Reste du Monde, à la Laver Cup, à Londres.

Berrettini avait battu le Canadien Felix Auger-Aliassime en ouverture de la deuxième journée, en trois manches, alors que "Djoko" s'était défait assez facilement de Frances Tiafoe en ouverture de la session vespérale. Il avait immédiatement enchaîné sur le double avec Berrettini et les deux ont pris le meilleur sur la paire composée de l'Américain Jack Sock et l'Australien Alex de Minaur (7-5, 6-2). Entre les deux simples victorieux, le Britannique Cameron Norrie avait subi la loi de l'Américain Taylor Fritz au super tie-break, permettant temporairement au Reste du Monde de recoller à 4-4. Compétition qui se déroule sur trois journées avec trois doubles et neuf simples, la Laver Cup s'achèvera dimanche par quatre rencontres qui rapporteront chacune trois points à l'équipe du vainqueur. L'Europe a remporté les quatre dernières éditions. (Belga)