Les négociations sur le budget flamand reprendront dimanche midi sans Hilde Crevits

Les négociations sur le budget flamand reprendront ce dimanche midi sans la ministre Hilde Crevits (CD&V), victime d'un malaise samedi soir, a indiqué le cabinet du ministre-président flamand Jan Jambon.

La ministre régionale du Bien-être et de la Santé s'est sentie mal vers 19h00 et a dû être transportée à l'hôpital pour y subir des examens. Elle se rétablissait dimanche mais doit se reposer, a précisé son cabinet. Ses collègues du CD&V, les ministres Jo Brouns et Benjamin Dalle poursuivront les négociations tandis que Mme Crevits reste joignable, a conclu le cabinet. (Belga)