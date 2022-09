Ligue des Nations - Israël promu en Ligue A

Israël a été promu en Ligue A de la Ligue des Nations de football après sa victoire 2-1 sur l'Albanie, samedi, à Tel-Aviv, dans le groupe 2.

Après le but d'ouverture israélien de Shon Weissman (46e) et l'égalisation albanaise de Myrto Uzuni (88e), Tai Baribo (90e+2) a inscrit le but de la victoire et de la promotion pour Israël. Dans ce groupe, réduit à trois équipes après la suspension de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, Israël compte 8 points après ses quatre rencontres au programme. L'Islande (3 points) et l'Albanie (1 point), qui s'affrontent mardi à Tirana, ne peuvent plus rejoindre l'équipe dirigée par Alon Hazan. (Belga)