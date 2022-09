Masters 3x3 - Team Antwerp, éliminé en quarts de finale à Utrecht, termine 8e

Team Antwerp a été éliminé dimanche en quarts de finale du Masters d'Utrecht de basket 3X3 et a terminé à la 8e place finale.

Avec Caspar Augustijnen, Rafael Bogaerts, Nick Celis et Thibaut Vervoort, les Belges, têtes de série N.2 du tableau, se sont inclinés 22-15 devant les Lituaniens de Sakiai. Augustijnen a marqué neuf points et Celis les six autres. Team Antwerp avait terminé 2e de la poule B après une victoire 20-19 contre Marijampolé, une autre équipe lituanienne, et une défaite 11-21 contre les Néerlandais d'Utrecht. Cette année, le Team Antwerp a remporté le Masters de Debrecen, son premier tournoi sur le circuit principal, après avoir enlevé les Challengers de Bordeaux et Pristina. Les Anversois disputeront le prochain Masters de Cebu, qui débute le 1er octobre aux Philippines. (Belga)