Mondiaux de cyclisme - Mathieu van der Poel a été interpellé la veille de la course

Mathieu van der Poel a été interpellé par la police locale samedi soir, à la veille de l'épreuve en ligne des Mondiaux de cyclisme, à à Wollongong, à la suite d'un incident survenu à l'hôtel où il logeait. Le Néerlandais, rentré à 4h du matin, l'a révélé à Sporza avant le départ de la course."C'est vrai oui, il y a eu une petite dispute à propos de voisins bruyants et ils sont assez stricts ici", a raconté Van der Poel au micro de la chaîne. "J'étais couché tôt et beaucoup d'enfants dans le couloir ont frappé continuellement à ma porte alors que je voulais dormir. Après plusieurs fois, j'en ai eu assez. J'ai demandé, pas très gentiment, d'arrêter. Puis la police a été appelée et on m'a emmené." Van der Poel a raconté être rentré dans sa chambre à 4h du matin. "Ce n'est pas idéal. C'est une catastrophe, mais je ne peux plus rien y changer. Je vais courir avec peu de sommeil, j'espère pouvoir le faire avec l'adrénaline", a conclu le Néerlandais.