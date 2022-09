Plus de 1.000 manifestants aux Guillemins contre l'extension de Liege Airport

Plus d'un millier de personnes, selon l'estimation de la police, se sont rassemblées dimanche après-midi face à la gare des Guillemins à Liège pour manifester contre l'extension de Liege Airport.Trois cortèges de manifestants ont pris le départ vers 14h00 de la place Saint-Lambert, de la Chartreuse et de l'aéroport de Liège pour converger sur l'esplanade des Guillemins vers 16h00. Sur place, une dizaine de personnes issues de différentes associations et de collectifs ont pris la parole. La revendication principale est avant tout d'empêcher le projet d'extension de Liege Airport. La manifestation s'est clôturée par un concert. (Belga)