Près de 58.000 visiteurs au festival Heroes Comic Con à Brussels Expo

Le festival dédié à la pop culture, Heroes Comic Con, a attiré 57.974 visiteurs ces samedi et dimanche à Brussels Expo, sur le plateau du Heysel à Laeken. Pour sa première édition, ce festival avait l'ambition de faire voyager ses participants à travers la fiction et les phénomènes fantastiques des "comics". Pari réussi, selon les organisateurs, puisque ce méga-événement, organisé en parallèle avec le festival Made in Asia, a réuni près de 58.000 personnes en deux jours.Le défi que s'était lancé Heroes Comic Con est de plonger ses visiteurs dans l'univers des "comics" et de la pop culture en général, au sein d'un immense espace de 90.000 m² au palais des expositions à Bruxelles. Des châteaux gonflables, des batailles de "laser tag", des leçons de sabre laser ou de jeux rétro, mais aussi des "escape games", c'est ce dont ont profité les fans du monde "comics" ce week-end. Ils ont également pu rencontrer des acteurs et actrices comme Matt Smith (Doctor Who, House of the dragon, The Crown...), Andy Serkis (Le seigneur des anneaux, The avengers, Star wars...), Alyssa Milano (Charmed, Who's the boss, Melrose Place...), Dan Fogler (Les animaux fantastiques, The walking dead...) ou encore Caleb McLaughlin (Stranger things). Les visiteurs ont également pu admirer d'énormes constructions "Lego" et un décor réaliste du Faucon Millenium, puis se divertir dans les zones de jeux de société et les zones spéciales "Star wars". Il leur était aussi possible de rencontrer les rédacteurs en chef de Marvel Comics et DC Comics et d'arpenter le "Geek Market" à la recherche de baguettes Harry Potter ou de goodies Stranger things. Heroes Comic Con aura également lieu au Flanders Expo à Gand, les 22 et 23 octobre. (Belga)