Presidents Cup - L'équipe internationale réduit l'écart

L'équipe internationale s'est remise dans la course en vue de la victoire finale à la Presidents Cup de golf en réduisant l'écart avec les Etats-Unis, qui mènent désormais 11-7, samedi à Charlotte (Caroline du Nord).La formation américaine menait 8-2 la veille. La première équipe à atteindre 15 points 1/2 sur les 30 en jeu remportera la compétition. La compétition se finira dimanche avec douze matches individuels. Résultats des fourballs (deux joueurs par équipe, une balle par joueur) disputés samedi: Kim Si-woo/Kim Joo-hyung (CdS) battent Patrick Cantlay/Xander Schauffele (USA) 1 up Justin Thomas/Jordan Spieth (USA) battent Hideki Matsuyama/Taylor Pendrith (Jap/Can) 4 et 3 Im Sung-jae/Sebastian Munoz (CdS/Col) battent Tony Finau/Kevin Kisner (USA) 3 et 2 Adam Scott/Cam Davis (Aus) battent Billy Horschel/Sam Burns (USA) 1 up Résultats des foursomes (deux joueurs par équipe, une balle par équipe jouée alternativement par les joueurs) disputés samedi: Jordan Spieth/Justin Thomas (USA) battent Im Sung-jae/Corey Conners (CdS/Can) 4 et 3 Adam Scott/Hideki Matsuyama (Aus/Jap) battent Cameron Young/Collin Morikawa (USA) 3 et 2 Lee Kyoung-hoon/Kim Joo-hyung (CdS) battent Scottie Scheffler/Sam Burns (USA) 2 et 1 Tony Finau/Max Homa (USA) battent Kim Si-woo/Cam Davis (CdS/Aus) 4 et 3 (Belga)