Remco Evenepoel saluera les Belges sur la Grand-Place de Bruxelles dimanche prochain

Remco Evenepoel, tout juste sacré champion du monde en cyclisme, viendra saluer les Belges sur la Grand-Place de Bruxelles dimanche prochain, le 2 octobre, à 15h00, ont annoncé dimanche le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, et l'échevin des Sports de la Ville, Benoît Hellings.

"Mais où s'arrêtera Remco Evenepoel? Personne ne le sait mais en tout cas dimanche 2 octobre, après être passé par Schepdaal [sa ville natale], il viendra saluer les Belges sur la Grand-Place de Bruxelles", a annoncé sur Twitter Philippe Close. L'événement aura lieu à 15h00, a précisé à Belga l'échevin Benoît Hellings, ajoutant que des informations plus complètes sur cet événement seront communiquées lundi. Dimanche, Remco Evenepoel, cycliste professionnel belge âgé de 22 ans, s'est emparé du maillot arc-en-ciel de champion du monde de cyclisme sur route à Wollongong, en Australie. Cette saison, le sportif a déjà remporté la course Liège-Bastogne-Liège et le tour La Vuelta en Espagne. Le Brabançon flamand est la quatrième coureur de l'histoire à avoir remporté au cours de la même année un Monument (un des cinq plus grandes classiques), un grand Tour et le championnat du monde. (Belga)