A l'ONU, la Syrie affirme son soutien à la Russie

Le ministre syrien des Affaires étrangères a apporté son soutien appuyé lundi à la tribune de l'ONU à la guerre menée en Ukraine par la Russie, un des rares soutiens affiché de Moscou pendant cette semaine de haut niveau de l'Assemblée générale.

"La Syrie réitère sa position concernant l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine et les droits de la Russie à se défendre et à sécuriser son propre territoire", a déclaré Fayçal Al-Mokdad. "Nous sommes convaincus que la Fédération de Russie se défend non seulement elle-même, mais défend aussi la justice et les droits de l'humanité, les droits de chacun de rejeter l'hégémonie unipolaire", a-t-il ajouté. Ce soutien n'est pas nouveau. Quelques jours seulement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, le ministre syrien de la Défense avait notamment proposé le déploiement de combattants syriens en Ukraine aux côtés des forces russes. La Russie a apporté un soutien militaire considérable au régime syrien depuis l'automne 2015, appuyant ses forces contre celles de l'opposition et celles des jihadistes, sauvant de facto le pouvoir de Bachar al-Assad qui contrôle désormais l'essentiel de la Syrie. Les propos du chef de la diplomatie syrienne lundi contrastent en revanche avec la pluie de critiques tombée sur la Russie depuis le début de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale mardi dernier. Les Occidentaux ont critiqué la Russie dans les termes les plus forts tandis que la Chine et l'Inde ne lui ont pas apporté leur soutien, appelant à une résolution pacifique du conflit. (Belga)