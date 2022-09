Arrestation d'un suspect impliqué dans l'assassinat du journaliste Peter R. de Vries

Un trentenaire originaire de Pologne soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste néerlandais Peter R. de Vries a été arrêté sur le territoire polonais par la police nationale, à la demande des Pays-Bas, a annoncé lundi le ministère public néerlandais.

Le Polonais est soupçonné d'avoir aidé à préparer l'assassinat de M. de Vries. Celui-ci avait été abattu par balle à Amsterdam le 6 juillet 2021 et est décédé quelques jours plus tard de ses blessures. Selon l'accusation, le suspect résidait à Rotterdam au moment des faits. Deux auteurs présumés avait été arrêté le même jour. À l'issue du jugement qui a été émis à Amsterdam, ils ont tous les deux été condamnés à perpétuité. Cette affaire a été reportée suite à l'ajout par le ministère public de nouvelles déclarations d'un témoin anonyme au dossier. Dans le contexte de l'enquête sur le ou les commanditaires de cet assassinat, l'instigateur présumé a été arrêté le 4 juillet 2022. Il s'agit de K.M., un Polonais de 27 ans. Le trentenaire qui vient d'être arrêté n'a aucun lien familial avec ce dernier, selon l'accusation. Le même jour, deux autres suspects ont également été arrêtés, l'un en Espagne et l'autre à Curaçao. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans cet assassinat. Les trois hommes sont en détention provisoire. Un quatrième a été arrêté le 26 juillet dans la ville néerlandaise de Helmond, il a depuis été libéré mais reste suspect. (Belga)