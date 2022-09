Assises Tongres - Un Néerlandais jugé pour la mort du policier Amaury Delrez dès le 3 octobre

Yvo T. (Theunissen), originaire du Limbourg néerlandais, sera jugé à partir du lundi 3 octobre devant la cour d'assises de Tongres. Il devra répondre de la mort par balle du policier Amaury Delrez, 37 ans, abattu à Spa dans la nuit du 25 au 26 août 2018. Quarante-six témoins s'exprimeront lors du procès.Lors des faits, l'accusé (40 ans) se trouvait à Spa avec son frère et une connaissance pour le grand prix de Formule 1 à Francorchamps. Les trois hommes se sont battus dans un bar, après quoi un portier avait repéré une arme à feu. Arrivés sur place, les policiers ont vu un taxi prendre la fuite. Lorsqu'une équipe de police a arrêté le véhicule pour le contrôler, l'accusé, Yvo T., a tiré, abattant le policier Amaury Delrez. Atteint à la tête, l'agent n'a pas pu être sauvé. Le tireur a été retrouvé à la suite d'une chasse à l'homme de plus de sept heures. Il était également blessé, le collègue d'Amaury Delrez ayant riposté. L'arme à feu n'a pas pu être retrouvée. Le procès initialement prévu à la cour d'assises de Liège a été finalement transféré à Tongres pour pallier la barrière de la langue. Le jury sera composé le 27 septembre. Le Néerlandais est aussi poursuivi pour tentative d'homicide d'un collègue d'Amaury Delrez. Il avait tiré sur l'agent alors qu'il était allé se cacher derrière un arbre. Les avocats Gino Houbrechts et Alexandre de Fabribeckers représenteront le collègue et les parents de la victime ainsi que la zone de police de Spa. L'avocat Dimitri De Béco défendra les intérêts de la femme et des trois enfants d'Amaury Delrez. Ken Witpas représentera le ministère public. Enfin, Yvo T. est défendu par l'avocat Sven Mary. Le procès devrait durer une semaine. (Belga)