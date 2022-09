ATP San Diego - L'Américain Brandon Nakashima enlève son premier titre ATP

Brandon Nakashima a remporté dans sa ville natale la finale du tournoi ATP 250 de San Diego, épreuve sur surface dure dotée de 612.000 dollars, dimanche en Californie. L'Américain, 69e joueur mondial et 5e tête de série, a battu un autre Américain Marcos Giron (ATP 58), 3e tête de série, 6-4 et 6-4. la finale a duré 1 heure et 24 minutes.

Nakashima enlève à 21 ans son premier titre après avoir perdu ses deux premières finales en 2021 dans les ATP 250 de Los Cabos, au Mexique, et Atlanta. Giron, qui vit à San Diego, jouait à 29 ans sa première finale ATP. Ce succès va propulser Nakashima à la 48e place mondial ce lundi, son meilleur classement à ce jour et conforté sa 6e place actuelle en vue d'une participation aux Next Gen ATP Finals, le Masters des meilleurs jeunes joueurs en fin de saison à Milan. (Belga)