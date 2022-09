Bangladesh: 32 morts après le naufrage d'un bateau dans une rivière

Au moins 32 personnes sont mortes et plusieurs vingtaines sont portées disparues après le naufrage dans une rivière du Nord du Bangladesh d'un bateau transportant des pèlerins hindous, selon la police lundi.Sept corps supplémentaires ont été retrouvés par les secouristes en descendant le courant de la rivière Karotoa, près de la ville de Boda (Nord) où le bateau a basculé et coulé dimanche, a indiqué le chef de la police de district Sirajul Huda. L'embarcation transportait environ 90 personnes, soit "trois fois sa capacité", selon M. Huda. "Soixante personnes sont toujours portées disparues", a-t-il déclaré à l'AFP. "Il y a eu de fortes pluies dans la matinée et c'est pourquoi (...) les pèlerins se sont entassés dans le bateau pour arriver rapidement au temple", a détaillé M. Huda. "Le batelier a demandé à certaines personnes de débarquer afin d'alléger la charge. Mais personne n'a écouté". Selon des médias locaux, au moins dix personnes ont été secourues et hospitalisées. (Belga)