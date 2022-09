Eredivisie - Phillip Cocu est le nouvel entraîneur de Vitesse Arnhem

Philiip Cocu a été désigné entraîneur de Vitesse Arnhem, a annoncé lundi soir le club néerlandais de football. Le technicien, ancien international 'oranje' à 101 reprises, était sans club depuis novembre 2020 et son départ de Derby County (D2 anglaise).

Cocu a paraphé un contrat jusqu'en juin 2024 pour Vitesse, qui devait se trouver un nouveau coach après le départ de Thomas Letsch pour Bochum. L'Allemand, en place depuis mai 2020, avait mené le club aux 4e et 6e places ces deux dernières saisons. Vitesse est le 4e club de Cocu, 51 ans, qui a dirigé le PSV Eindhoven pendant quatre ans (2014-2018), et remporté trois titres, une Coupe et une Supercoupe, Fenerbahçe durant quelques mois en 2018 puis Derby County (2019-2020). Le club d'Arnhem est 14e de la D1 néerlandaise après 7 journées. (Belga)