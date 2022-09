Invasion de l'Ukraine - Les Russes envoyés au front sans beaucoup de formation, selon Londres

De nombreux hommes appelés et mobilisés pour renforcer les troupes russes en Ukraine n'ont que peu voire pas du tout d'expérience militaire, affirme lundi le ministère britannique de la Défense. Cela s'expliquerait par le manque d'instructeurs qui sont eux-mêmes nombreux à se battre en Ukraine.Les soldats russes sont formés dans leurs unités respectives et pas dans un centre de formation spécifique. Le peu d'expérience de ces combattants les rend plus vulnérables, ajoute le ministère britannique de la Défense. (Belga)