Knokke-Heist accueille du 6 au 9 octobre un festival automobile de prestige

Le festival automobile Zoute Grand Prix Week, dans la station balnéaire de Knokke-Heist, aura lieu cette année du 6 octobre au 9 octobre. Au fil de cette édition, pas moins de 21 constructeurs automobiles seront présents et les visiteurs pourront s'émerveiller devant pas moins de 600 voitures d'exception. Il est escompté cette année que les modèles de collection mis aux enchères par la maison britannique Bonhams génèrent 20 millions d'euros, communique l'organisation de l'évènement lundi.

Plusieurs marques automobiles profiteront de cette occasion pour présenter leurs derniers bijoux à quatre roues au public belge, comme une Bugatti W16 Mistral d'une valeur de 5 millions d'euros. Les festivités à Knokke prévoient aussi un rallye pour les voitures d'avant et après-guerre auquel participent 225 véhicules, ainsi qu'un concours d'élégance pour les oldtimers. La prestigieuse vente aux enchères de voitures de collection rares verra 80 voitures passer sous le maillet, dont une Ferrari 288 GTO de 1985 dont la valeur est estimée à entre 3,7 millions et 4,1 millions d'euros. Les organisateurs s'attendent à attirer 300 000 visiteurs réguliers et 10 000 VIP dans les rues de Knokke, qui seront décorées pour l'occasion, avec de la paille notamment, afin de donner l'allure d'un circuit de course à la cité balnéaire. Une entrée classique à l'évènement coûte 35 euros, mais les billets VIP grimpent à près de 300 euros. (Belga)