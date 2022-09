Plus de 600 vols annulés aux Canaries depuis dimanche en raison de la météo

Plus de 600 vols ont été annulés depuis dimanche dans le très touristique archipel espagnol des Canaries en raison des pluies torrentielles et de vents forts provoqués par une tempête tropicale, a annoncé lundi le gestionnaire des aéroports espagnols (Aena).Au total, ce sont 610 vols qui ont dû être annulés et 54 déviés au départ et à destination des aéroports des îles de l'archipel. La majorité de ces annulations (540) a eu lieu dimanche, selon le bilan communiqué lundi matin par Aena. Lundi en fin de matinée, Aena recensait 70 vols annulés dont la plupart concernaient l'aéroport de Tenerife Nord et celui de Grande Canarie. La tempête Hermine s'est abattue samedi sur les Canaries, îles situées dans l'océan Atlantique, en face du Maroc, conduisant les autorités à placer en état d'alerte l'ensemble de l'archipel. L'agence météorologique espagnole (Aemet) prévoit pour lundi des "précipitations moins intenses" que durant le week-end "même si de fortes averses sont attendues sur les îles les plus à l'ouest". Ces précipitations "auront tendance à diminuer tout au long de la journée à mesure que la tempête tropicale perdra en intensité", a poursuivi Aemet qui a enregistré des niveaux de précipitations record pour un mois de septembre dans plusieurs stations météo de l'archipel, notamment sur l'île de Tenerife. (Belga)