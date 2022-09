Amicaux internationaux - Le Canada battu par l'Uruguay

Le Canada, adversaire des Diables Rouges à la Coupe du monde, s'est incliné 0-2 face à l'Uruguay en match amical mardi à Bratislava en Slovaquie.

Nicolas De La Cruz (6e) et Darwin Nunez (33e) ont pris les deux buts à leur compte. Le Canada jouera encore un match amical face au Japon le 17 novembre, juste avant la Coupe du monde au Qatar. C'est face au Canada que la Belgique entamera son Mondial le 23 novembre dans le cadre de la 1e journée du groupe F. Les Diables Rouges affronteront ensuite le Maroc le 27 novembre et la Croatie le 1er décembre. L'Afrique du Sud de Hugo Broos s'est pour sa part imposée 1-0 face au Botswana en amical à Johannesburg. Tebo Mokoena a inscrit l'unique but de la rencontre à la 38e minute. (Belga)