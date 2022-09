Jupiler Pro League - Francis Amuzu prolonge à Anderlecht jusqu'en 2025

Francis Amuzu, qu'on a pourtant annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, a prolongé son contrat avec le RSC Anderlecht jusqu'en juin 2025, avec une option pour une saison supplémentaire, a annoncé le club bruxellois mardi.

Formé à Neerpede, "Ciske" est un pur produit de l'école des jeunes du RSCA. Présent en équipe première depuis 2018, l'ailier de 23 ans affiche déjà 166 matches au compteur, pour 19 buts et 18 assists. "Je sens que le club et l'entraîneur comptent sur moi. Cette confiance me rend très heureux. Je suis donc très fier de cette prolongation et j'espère donner beaucoup de plaisir aux supporters", a dit Amuzu, cité par Anderlecht. Sous les ordres de Felice Mazzu cette saison, Amuzu a marqué deux buts et distillé autant d'assists en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Dimanche, Anderlecht accueillera Charleroi dans un duel des Sporting toujours très attendu. Les Bruxellois pointent à la 8e place du classement avec 13 points, soit un de plus que les Zèbres. (Belga)