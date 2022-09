Mercato cycliste: Lukas Pöstlberger rejoint BikeExchange-Jayco

L'Autrichien Lukas Pöstlberger va continuer sa carrière chez BikeExchange-Jayco, où il a paraphé un contrat de deux saisons, a annoncé la formation cycliste WorldTour mardi.

Pöstlberger, 30 ans, arrive en provenance de BORA-hansgrohe, où il a débuté chez les professionnels en 2015. Il a remporté cinq succès depuis lors, dont une étape du Tour d'Italie (2017) et une sur les routes du Dauphiné (2021), où il avait d'ailleurs porté le maillot jaune de leader pendant quatre jours. Double champion d'Autriche (2012, 2018), il a aussi enlevé une étape de son Tour national. "C'est toujours important d'avoir des coureurs capables de s'illustrer sur tous les terrains", a déclaré le manager général de l'équipe BikeExchange-Jayco Brent Copeland. "Nous avons déjà souvent vu ce qu'il valait et nous sommes persuadés qu'il aura beaucoup à nous apporter et qu'il pourra partager son expérience avec les autres." (Belga)